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Пять российских регионов подняли вопрос независимости

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  • 28.06.2023, 16:48
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Пять российских регионов подняли вопрос независимости

«Хватит кормить Москву».

В России с 1 июля под лозунгом «Хватит кормить Москву» стартует уже вторая часть Национального онлайн-референдума по самоопределению, теперь Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской областей.

Об этом сообщается на специальном негосударственном ресурсе Referendum 2023 года, отмечает «Апостроф».

Голосование продлится две недели, до 15 июля, а итоги волеизъявления объявят до конца месяца.

Организаторы опубликовали подробную инструкцию, как россиянину принять участие в референдуме – для этого нужно зарегистрировать почту на сервере, который поможет обходить блокировку Роскомнадзора, и воспользоваться VPN.

Стоит отметить, что с 16 по 28 февраля 2023 г. инициативными группами уже были проведены референдумы о независимости пяти регионов России: Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.

Кенигсберг: 72,1% за независимость от Москвы, 27,9% – против.

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% – против.

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% – против.

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% – против.

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% – против.

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