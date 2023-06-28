закрыть
28 июня 2023, среда, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польская армия получила первые танки Abrams и разместит их возле границы с Беларусью

  • 28.06.2023, 16:55
Польская армия получила первые танки Abrams и разместит их возле границы с Беларусью

Танки поставляются в рамках договора, подписанного в январе этого года.

В Польшу доставлены первые американские танки M1A1 Abrams, пишет nashaniva.com. Церемония передачи 14-ти боевых машин состоялась в Щецине на севере Польши, в ней принял участие министр обороны страны Мариуш Блащак.

Блащак заявил, что в этом году Польша получит еще две роты танков, а в следующем году — целый батальон таких боевых машин.

Танки поставляются в рамках договора, подписанного в январе этого года. Всего он касается поставки уже подержанных 116 танков M1A1 Abrams вместе с машинами технического снабжения, командными машинами и транспортерами.

Танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии со штаб-квартирой в Седльце недалеко от границы с Беларусью.

Также Польша ожидает поставки из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEP v. 3.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников