Польская армия получила первые танки Abrams и разместит их возле границы с Беларусью 28.06.2023, 16:55

Танки поставляются в рамках договора, подписанного в январе этого года.

В Польшу доставлены первые американские танки M1A1 Abrams, пишет nashaniva.com. Церемония передачи 14-ти боевых машин состоялась в Щецине на севере Польши, в ней принял участие министр обороны страны Мариуш Блащак.

Блащак заявил, что в этом году Польша получит еще две роты танков, а в следующем году — целый батальон таких боевых машин.

Танки поставляются в рамках договора, подписанного в январе этого года. Всего он касается поставки уже подержанных 116 танков M1A1 Abrams вместе с машинами технического снабжения, командными машинами и транспортерами.

Танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии со штаб-квартирой в Седльце недалеко от границы с Беларусью.

Также Польша ожидает поставки из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEP v. 3.

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