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«Драпанули из столицы, паранджой прикрыли лица»

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  • 28.06.2023, 16:55
  • 1,438
«Драпанули из столицы, паранджой прикрыли лица»

Белорусы смеются над бегством семьи Лукашенко в Турцию.

4 июня в 00:01 из Национального аэропорта «Минск» вылетел правительственный бизнес-джет семьи Лукашенко. Он направился в Турцию. Белорусский диктатор вывез свою семью во время мятежа ЧВК «Вагнер» в РФ.

Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы радовались бегству семьи диктатора:

«Неужели чуйка? Или семейка просто на пляж захотела?»

«Как и в августе 2020 Лука первым делом спасает свой выводок, отправляя его в Турцию».

«Заметался сипатый, конец свой чует».

«А выводок Луки ещё не под санкциями».

«Классика жанра. Как только начинается замес, Фенцик жесточайше сваливает».

«Свет на кухне включили — забегали тараканы».

«Еще даже никто не стрелял, а крысы уже побежали».

«Шуганул росийский брат, убежали в султанат. Драпанули из столицы, паранджой прикрыли лица», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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