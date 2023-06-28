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Капитан ВСУ: Огневые и боевые возможности Украины выросли

  • 28.06.2023, 17:05
Капитан ВСУ: Огневые и боевые возможности Украины выросли

В некоторых элементах боя россияне уже позади.

Капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас отметил «Еспресо», что Силы обороны Украины продвигаются на Приазовском направлении

- На Приазовском направлении есть продвижение ВСУ. Выполняем задачи, наши подразделения закрепляются на деоккупированных территориях. В настоящее время наши боевые, огневые, разведывательные, управленческие способности выросли. В некоторых элементах боя россияне уже далеко позади нас. Это благодаря обученности украинских подразделений и помощи западных партнеров , - заметил Прозапас.

По словам капитана ВСУ, Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые будут освобождены.

- Очевидно, что у россиян уже отсталая армия, но у них много оружия, мин и личного состава, пусть и необученного. Россияне имеют возможности делать укрепление и оказывать огненное воздействие на наступающие подразделения ВСУ. Наступательная операция ВСУ не будет быстрой и легкой. Карта боевых действий свидетельствует, что продвижение ВСУ медленное, но неизбежное. Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые придется освобождать, - подчеркнул Прозапас.

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