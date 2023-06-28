Политолог: Лидеры стран ОДКБ отказали Путину во время мятежа 1 28.06.2023, 17:09

Григорий Месежников

Никто не захотел «заморачиваться».

Как марш главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на Москву изменит отношение основных международных игроков к Путину?

Об этом сайт Charter97.org со словацким политологом, президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— После мятежа Пригожина западные СМИ пишут об унижении Путина. Как вы думаете, насколько изменился образ Кремля для Запада и будет ли это иметь практические последствия?

— Принципиально по-другому к Путину не будут относиться, в том смысле, что никакого изменения в характере режима не произошло, он остался таким же. В принципе отношение к этому режиму со стороны Запада однозначно. Думаю, что конец путинского режима — это желанная цель Запада, понятно, что в результате какого-то внутреннего развития.

А что касается этой попытки осуществить переворот, думаю, что авторитет Путина как лидера, который способен обеспечить внутреннюю стабильность своего режима и государства, упал, и упал, по-моему, резко.

В этом отношении, конечно, Запад будет учитывать то, что такая возможность существует, учитывая, как себя Путин повел в первый и второй день этого путча, как он скрывался.

По сути дела, он показал свою неуверенность. Кстати, то, каким образом Пригожину удалось подойти на расстояние около 200 километров от Москвы, каким образом реагировал Кремль, как это было обставлено потом, вся эта «договоренность» — еще один аргумент против разных конспирологических версий, что это была какая-то демонстрация, что нужно было кому-то что-то показать. С точки зрения российского закона, они совершили страшные преступления: и людей убили, и военную технику уничтожили, и прочее. Однако договоренность предполагала закрытие уголовного следствия, но ведь его даже не начали.

— Изменится ли отношение Китая к режиму Путина? Ведь Пекин также увидел слабость кремлевского вассала.

— Это хороший вопрос. Сегодня я прочитал реакцию посла Китая при Евросоюзе товарища Фу. Он вроде бы подчеркивал, что Китай по-прежнему настаивает на соблюдении принципа территориальной целостности, неприкосновенности границ и прочее. Но на самом деле Китай до сих пор ни одну международную резолюцию в ООН или каких-то других форумах, направленную против российской агрессии, не поддержал. Пока это все декларации.

Думаю, что Китай тоже будет это все учитывать, у Китая длинная граница с Россией. Пекину не очень хотелось бы, чтобы кремлевский режим был ослаблен до такой меры, что перестал вообще контролировать состояние дел и собственную территорию. Китаю выгодно ослабление России, но невыгодно такое ослабление режима, которое может привести к последствиям, неприятным для самого Китая. Считаю, что Пекин поддерживает Россию и, по сути, дела является союзником России. Не таким, конечно, как Иран, допустим, пока еще оружие не поставляет, тем не менее, Китай политически Россию поддерживает.

— Путин во время мятежа обзванивал лидеров стран ОДКБ. Звонил главе Казахстана Токаеву. Последний заявил, что «все происходящее — внутреннее дело России». Как вы думаете, в критической ситуации мог бы глава Кремля рассчитывать на поддержку контингента ОДКБ или его бы просто опрокинули?

— Мне кажется, в этой ситуации его вряд ли поддержали бы. Российское государство пока суммарно сильнее, чем эти частные военные компании. Вряд ли лидеры стран ОДКБ, когда отказывали Путину, надеялись, что он перестанет быть руководителем этого государства, они просто не хотели заморачиваться. Опять-таки, у Казахстана очень длинная граница с Россией. Допустим, если какой-нибудь региональный царек попытается что-то такое сам произвести, то вряд ли Казахстан это обрадует. Поэтому они просто не хотят по-настоящему вмешиваться в российские дела.

Кстати, то, каким образом сейчас обставлено и российское отношение к этим государствам, и высылка каких-то войск или отказ высылать войска, — это все показывает что никакой Организации коллективной безопасности на самом деле не существует. Эта организация была создана, чтобы обеспечить России гегемонию. А сейчас оказывается, что даже для режимов, которые на самом деле не являются демократическими и типологически близки к путинскому режиму, хоть и не настолько репрессивные и агрессивные, для них такого рода сотрудничество уже является каким-то бременем, обузой. Эти страны не хотят дальше продолжать в таком духе.

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