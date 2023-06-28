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В Беларуси заблокировали сайты ряда украинских СМИ

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  • 28.06.2023, 17:17
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В Беларуси заблокировали сайты ряда украинских СМИ

Это связано и с мятежом Пригожина.

По постановлениям прокурора Витебской области в Беларуси ограничили доступ к интернет-ресурсам «glavred.info», «spektr.press», «hromadske.ua», «news.online.ua», «tribun.com.ua».

Пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что сайты заблокировали из-за освещения мятежа ЧВК «Вагнера».

В ведомстве отметили, что на сайтах «glavred.info», «hromadske.ua», «news.online.ua» также сообщались сведения, «дискредитирующие» Лукашенко.

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