закрыть
28 июня 2023, среда, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Оставайтесь здесь до конца, гибните»

3
  • 28.06.2023, 17:24
  • 5,316
«Оставайтесь здесь до конца, гибните»

Российский «мобик» рассказал, как их под Бахмутом бросило командование.

Telegram-канал Аstra публикует рассказ российского «мобика» из-под Бахмута.

Оккупантов, по его словам, бросили «как пушечное мясо»:

— Мы относимся к Ленинградскому полку 1486, нас, не прошедших почти никакого обучения, закинули под Бахмут. <…> Закидывают нас как пушечное мясо, очень много ребят возвращаются от водохранилища, ребятам говорят отвлекать артиллериию. Командование не понимает, что творит. Идите туда, не знаю куда — под пули. <…> Связи у нас никакой нету, есть радийки, которые сами покупаем. <…> Люди с командованием на связь не могут выйти, а если выходят, им говорят: «оставайтесь здесь до конца, гибните», — заявил мобилизованный в видеообращении. Оно снято в середине июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский