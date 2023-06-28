«Оставайтесь здесь до конца, гибните» 3 28.06.2023, 17:24

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Российский «мобик» рассказал, как их под Бахмутом бросило командование.

Telegram-канал Аstra публикует рассказ российского «мобика» из-под Бахмута.

Оккупантов, по его словам, бросили «как пушечное мясо»:

— Мы относимся к Ленинградскому полку 1486, нас, не прошедших почти никакого обучения, закинули под Бахмут. <…> Закидывают нас как пушечное мясо, очень много ребят возвращаются от водохранилища, ребятам говорят отвлекать артиллериию. Командование не понимает, что творит. Идите туда, не знаю куда — под пули. <…> Связи у нас никакой нету, есть радийки, которые сами покупаем. <…> Люди с командованием на связь не могут выйти, а если выходят, им говорят: «оставайтесь здесь до конца, гибните», — заявил мобилизованный в видеообращении. Оно снято в середине июня.

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