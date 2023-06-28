«Почему белорусская малина стоит как зарубежная экзотика?» 7 28.06.2023, 17:32

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Фермеры попытались объяснить.

Читательница «Онлайнера» обратила внимание на малиновые цены в магазине Green: 50 рублей за килограмм — это, судя по всему, еще очень дешево. Потому что есть вариант еще дороже: 120 рублей за кило. Ягоды выращены в Беларуси. «Искренне не понимаю, почему белорусская малина стоит как зарубежная суперэкзотика?»

Цены на экзотику такие: кумкват 78 рублей за килограмм, гренадилла 75 рублей, папайя 54 рубля, маракуйя по 53 рубля за кило.

Фермеры: это сейчас малина дорогая, ближе к августу будет дешевле

В фермерском хозяйстве «Сонюшко» журналистам пояснили, что эта малина выращена не на открытом грунте, а из тоннелей под пленкой, затраты на нее для фермерского хозяйства высокие.

В «ШульжикАгро» уточнили: сейчас продается первая малина, обычно она самая дорогая, затраты на ее выращивание велики. Также в цену включены расходы на доставку: «Иногда мы отправляем понемногу малины в каждый магазин, по паре килограммов. Каждая доставка может нам обходиться примерно в 20 рублей, то есть на 1 килограмм себестоимость одной только доставки может составлять 10 рублей».

В прошлом году журналисты общались с фермерами из «Ясь и Янина» и также просили объяснить высокую цену на ягоду (в июле-2022 продавали по 60 рублей за кило). Вот какой ответ мы получили: «Если взять стоимость тоннелей и раскинуть на урожай, то малина золотая, у нас ее себестоимость получается в районе 40 рублей. Возьми трактор, автомобиль (а это все лизинг), удобрения, упаковку, заплати сезонным рабочим за сбор — вот и выскакивает такая цифра».

Говорили еще и про недешевую упаковку: «Народу всегда надо что-то интересное попробовать. Хотели взять ПЭТ в форме сердечка, но себестоимость тогда зашкаливает. Простой ПЭТ стоил 11 копеек, теперь 18, картонные ящики тоже на 50% дороже: были 1 рубль, стали 1,6 без НДС — и никуда не денешься.

Каждый месяц есть список покупок в строительном магазине — на расходный материал, болтики, винтики, лопатки. Смотришь на это и просто смирился: а что делать?».

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