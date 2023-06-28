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Возрожденная легенда: сверхмощный Porsche 70-х вернули в производство

  • 28.06.2023, 17:47
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Возрожденная легенда: сверхмощный Porsche 70-х вернули в производство

Эти спорткары выиграли десятки различных соревнований.

В США презентовали новый Singer DLS Turbo. Экстремальный ретро-спорткар является современной версией знаменитого Porsche 934/5 1976 года, пишет «Фокус».

Singer уже не один год выполняет ретро-тюнинг Porsche 911 и воссоздает знаменитые модели прошлого. На этот раз там обратили взоры на Porsche 934/5 – гоночную версию самого первого 911 Turbo. Эти спорткары выиграли десятки различных соревнований и принесли немецкой марке победу в чемпионате SCCA 1977 года.За основу взяли Porsche 911 в кузове 964. Автомобили реставрируют и создают для них полностью новый кузов из карбона. Дизайн с массивными бамперами, расширенными крыльями и огромным антикрылом повторяет внешность оригинального Porsche 934/5. В духе 70-х выполнены и колеса, но их диаметр увеличен до 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.Салон Porsche 911 также сохраняет ретро-стиль, но отделан кожей, карбоном и алькантарой. Кроме того, установлены современные ковшеобразные сиденья.

3,8-литровую оппозитную шестерку Porsche 911 перебрали и дополнили турбонаддувом, а ее мощность превысила 700 л. с. В паре с ней работает 6-ступенчатая механическая КПП.Кроме того, в Singer DLS Turbo перебрана подвеска и установлены карбоново-керамические тормоза. Появились и современные шины Michelin Pilot Sport.

Всего выпустят только 99 Singer DLS Turbo. Спорткар будет недешевым – его цена составит около 2 млн долларов.

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