РФ отправила во все парламенты мира доклад о боевых комарах Украины 10 28.06.2023, 18:12

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О боевых гусях и голубях в докладе информации нет.

Доклад о «биолабораториях» в Украине, в котором, в частности, рассказывается о боевых комарах, клещах и вшах, направили во все парламенты мира, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. И уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну Пентагон же не будет финансировать, гражданские лекарства разрабатывать. Понятно, для чего», — пояснила Матвиенко (цитата по «Ведомостям»).

Подготовкой доклада занималась парламентская комиссия по работе американских «биолабораторий» в Украине. Совфед единогласно одобрил документ 12 апреля. Главный вывод доклада в том, что США «поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории», заявил сопредседатель комиссии, зампред СФ Константин Косачев.

В докладе говорится, что США начали разработку биооружия еще во время Второй мировой войны. С тех пор Штаты якобы создали 400 лабораторий по всему миру, в которых, в частности, оценивают возможность использования насекомых для внедрения вирусов в сельскохозяйственные культуры.

«Очевидно, что такой вид оружия может быть применен и в отношении людей и животных», — пришли к выводу авторы доклада.

По их убеждению, в Украине работает около 50 таких лабораторий. Там американцы исследуют передачу инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей, говорится в документе. Сотрудники лаборатории якобы запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров, которые позволят выводить из строя противника без риска для военнослужащих США.

Кроме того, авторы документа утверждают, что в лабораториях проводятся опыты над людьми, в которых участвуют украинские военнослужащие. В одном из экспериментов в харьковской лаборатории «погибли около двадцати украинских солдат, еще двести госпитализировали», пишут они.

В докладе говорится, что из военнослужащих ВСУ пытались сделать «супервоинов», накачивая их наркотиками. «Это объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими чудовищной жестокости по отношению к мирному населению и военнопленным», — отмечается в документе.

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