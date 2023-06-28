Белорусам начали приходить странные письма от «Минобороны»
- 28.06.2023, 18:15
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Фотофакт.
Мошенники начали рассылать белорусам фишинговые письма от имени Министерства обороны, пишет «Минская правда».
Злоумышленники распространяют поддельные электронные письма, которые якобы рассылает Министерство обороны. В них рассказывается о возможности оформить льготную ипотеку и предлагается заполнить форму по ссылке.
Верить рассылке не стоит. При переходе по предложенной ссылке злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя.