Белорусам начали приходить странные письма от «Минобороны» 28.06.2023, 18:15

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Фотофакт.

Мошенники начали рассылать белорусам фишинговые письма от имени Министерства обороны, пишет «Минская правда».

Злоумышленники распространяют поддельные электронные письма, которые якобы рассылает Министерство обороны. В них рассказывается о возможности оформить льготную ипотеку и предлагается заполнить форму по ссылке.

Верить рассылке не стоит. При переходе по предложенной ссылке злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя.

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