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Белорусам начали приходить странные письма от «Минобороны»

  • 28.06.2023, 18:15
  • 3,712
Белорусам начали приходить странные письма от «Минобороны»

Фотофакт.

Мошенники начали рассылать белорусам фишинговые письма от имени Министерства обороны, пишет «Минская правда».

Злоумышленники распространяют поддельные электронные письма, которые якобы рассылает Министерство обороны. В них рассказывается о возможности оформить льготную ипотеку и предлагается заполнить форму по ссылке.

Верить рассылке не стоит. При переходе по предложенной ссылке злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя.

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