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Доля россиян, считающих ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда

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  • 28.06.2023, 18:20
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Доля россиян, считающих ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда

Опрос.

По мере того как война с Украиной затягивается, число жертв множится, а перспективы поражения становятся все реальнее, все больше россиян начинают думать о том, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин допустил фатальную ошибку.

Доля граждан, которые бы «отменили решение» о вторжении, если бы у них была возможность вернуться в прошлое, достигла рекорда за все время боевых действий, показал опрос Russian Field.

В июне 2023 года такой ответ дали 35% респондентов против 33% в декабре и 26-28% в первые месяцы войны. Среди молодежи ошибкой войну и вовсе считает большинство — 57% из числа респондентов в возрасте 18-24 года.

Доля тех, кто «не отменял бы» решение вторгнуться в Украину, если бы такая возможность существовала, впервые упала ниже половины (49% на июнь). При этом чаще всего такой ответ дают мужчины (57%) и респонденты старше 45 лет (56-58%).

Задуманная как победный блицкриг война обернулась кровавой бойней с потерями, которые, по западным данным превысили 200 тысяч человек убитыми и раненными. И надежд на ее скорое завершение у россиян все меньше и меньше.

По состоянию на июнь 49% граждан считают, что война продлится еще больше года. Для сравнения: в первый месяц боевых действий таких было лишь 13%, к лету-2022 доля выросла до 30%, а зимой превысила 40%

На прямые вопросы о поддержке войны россияне в массе по-прежнему отвечают «да»: 58% оценивают ход боевых действий как «успешный», 69% соглашаются с утверждением, что она «укрепляет авторитет России в мире». При этом люди, как следует из опроса, дают противоречающие друг другу ответы. Так, 64% заявили, что поддержали бы решение президента Владимира Путина начать новое масштабное наступление на Киев. Почти столько же — 72% — выразили готовность поддержать Путина, если он завтра же начнет мирные переговоры.

В целом «лагеря» сторонников продолжения войны и мирных переговоров практически сравнялись по численности, следует из данных Russian Field: в первом — 45%, во втором — 44%. В начале войны это было 54% против 35%.

Впрочем, перспектива лично отправиться на фронт «отрезвляет» некоторую часть россиян, хотя и далеко не всех. Так, если для продолжения «военной операции» потребуется вторая волна мобилизации, то уже более половины респондентов (54%) предпочтут перейти к мирным переговорам. В то же время 35% выступают за продолжение военных действий даже в этом случае, констатирует Russian Field.

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