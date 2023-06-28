Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски «вагнеровцев» в Беларусь 28.06.2023, 18:22

Анджей Дуда

Наемники могут представлять потенциальную опасность для региона.

НАТО должен принять «конкретные решения» из-за перекидывания наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, наемники ЧВК «Вагнера» в Беларуси могут представлять потенциальную опасность для региона. Так, Дуда отметил, что они могут создавать угрозу для Украины с севера, поддерживать миграционное давление на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией или иметь какие-то другие задачи, направленные против НАТО. При этом реальные задачи наемников пока не известны.

«Но учитывая, что одновременно с этим Владимир Путин реализует политику переноса ядерного оружия на территорию Беларуси, это значимые факты. Мы не сомневаемся, что они меняют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения НАТО», - сказал Дуда.

Польский президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть подробно рассмотрен НАТО. Дуда отметил, что ожидает «конкретных решений» по этому поводу от Альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».