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Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски «вагнеровцев» в Беларусь

  • 28.06.2023, 18:22
Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски «вагнеровцев» в Беларусь
Анджей Дуда

Наемники могут представлять потенциальную опасность для региона.

НАТО должен принять «конкретные решения» из-за перекидывания наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, наемники ЧВК «Вагнера» в Беларуси могут представлять потенциальную опасность для региона. Так, Дуда отметил, что они могут создавать угрозу для Украины с севера, поддерживать миграционное давление на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией или иметь какие-то другие задачи, направленные против НАТО. При этом реальные задачи наемников пока не известны.

«Но учитывая, что одновременно с этим Владимир Путин реализует политику переноса ядерного оружия на территорию Беларуси, это значимые факты. Мы не сомневаемся, что они меняют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения НАТО», - сказал Дуда.

Польский президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть подробно рассмотрен НАТО. Дуда отметил, что ожидает «конкретных решений» по этому поводу от Альянса.

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