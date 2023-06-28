В Гомельской области не смогли похоронить белоруса, который воевал за РФ 28.06.2023, 18:29

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Ярослав Асташков

Для могилы на городском кладбище выкопали яму, но что-то пошло не так.

Во вторник, 27 июня, в городском поселке Октябрьский в Гомельской области должны были похоронить военного, который погиб в Украине. В процессе доставки его останков участвовали чиновники и милиция. Для могилы на городском кладбище выкопали яму, но что-то пошло не так — мужчину так и не похоронили. «Флагшток» попытался узнать подробности странной истории.

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, в Октябрьский из Ростова-на-Дону доставили останки 21-летнего уроженца поселка — Ярослава Асташкова. Их доставки ожидали родственники погибшего, местные чиновники и милиция. Было решено похоронить мужчину 27 июня на городском кладбище. Близким останки мужчины доставили в металлическом гробу, так как военный погиб более года назад в Украине, а опознать тело удалось только недавно.

«Тягают этот гроб, как дурни. Короче, похорон не будет. Повезут обратно. Думали, думали и передумали», — сообщил собеседник «Флагштока».

Приблизительно в районе обеда 27 июня на городском кладбище собрались люди, чтобы похоронить мужчину. Для могилы даже была выкопана яма. Но после нескольких часов ожиданий люди разошлись. Как сообщает источник, хоронить мужчину передумали близкие.

«Мать с отцом не договорились. Отец в России живет, мать здесь. Мать хотела здесь хоронить. Отец переубедил. На мать надавили тем, что якобы его должны похоронить в России с почестями и это упростит получение компенсации», — объясняет источник.

«Флагшток» рассказал историю гибели мужчины со ссылкой на социальные сети и публикации в СМИ.

Ярослав Асташков родился в Октябрьском в 2001 году. Рос в неблагополучной семье и фактически воспитывался бабушкой. Посещал музыкальную школу. После окончания 11 классов переехал в Россию. Поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В звании ефрейтора Ярослав заключил контракт с военной частью 33 842 106-й дивизии воздушно-десантных войск в городе Тула и отправился на захват Украины. На связь он перестал выходить 18 апреля 2022 года — меньше чем через два месяца после начала войны.

Его близкие стали вести самостоятельный поиск в социальных сетях, обращались к онлайн-экстрасенсам. От военных близким стало известно, что танк Ярослава сгорел, однако выбрался он или нет, они не знали. От военной части сестра получила документ о том, что Ярослав пропал без вести.

Первоначально близким сообщили, что танк Асташкова сгорел в Киевской области в районе села Диброва. Но информация оказалась ошибочной: российские войска не дошли до этого населенного пункта юго-западнее Киева.

Тульские СМИ впоследствии указали более правдоподобное место пропажи Ярослава: «на поле боя между селами Долгенькое и Куркулька Изюмского района».

Останки Ярослава были опознаны уже в России благодаря медальону и переданы в Беларусь спустя 14 месяцев после гибели. До весны 2023 года его судьба была неизвестна.

Изюмский район Харьковской области, за захват которого погиб Ярослав, был освобожден Вооруженными силами Украины спустя 6 месяцев после оккупации российскими войсками.

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