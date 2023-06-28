Перед большими выходными есть риск застрять в очереди на литовской границе

Перед большими выходными есть риск застрять в очереди на литовской границе1
- 28.06.2023, 18:54
- 1,654
Вот где.
В последние дни перед длинными выходными, 29 и 30 июня, могут образоваться очереди в пункте пропуска «Лоша» на границе с Литвой. Причина — перебои со светом из-за ремонта, сообщает Таможенный комитет.
В «Лоше» (сопредельный пункт с литовской стороны — «Шумскас») в четверг и пятницу будут проводить ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 до 17.00 там возможны перебои с электричеством.
В связи с этим может затянуться оформление транспорта, пересекающего белорусско-литовскую границу, предупреждают таможенники.