Перед большими выходными есть риск застрять в очереди на литовской границе 1 28.06.2023, 18:54

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Вот где.

В последние дни перед длинными выходными, 29 и 30 июня, могут образоваться очереди в пункте пропуска «Лоша» на границе с Литвой. Причина — перебои со светом из-за ремонта, сообщает Таможенный комитет.

В «Лоше» (сопредельный пункт с литовской стороны — «Шумскас») в четверг и пятницу будут проводить ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 до 17.00 там возможны перебои с электричеством.

В связи с этим может затянуться оформление транспорта, пересекающего белорусско-литовскую границу, предупреждают таможенники.

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