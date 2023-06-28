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Беларусь исключили из международной налоговой организации ІОТА

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  • 28.06.2023, 19:05
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Беларусь исключили из международной налоговой организации ІОТА
Иллюстративное фото

Этому способствовали страны Балтии, Польша и Дания.

Россию и Беларусь исключили из Европейской организации налоговых администраций. Этому способствовали страны Балтии, Польша и Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Даниила Гетманцева.

«Поздравляю с очередной победой Государственную налоговую службу Украины, которая совместно с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Дании добилась исключения России и Беларуси из Внутриевропейской организации налоговых администраций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании 27-й Генеральной ассамблеи ІОТА по итогам голосования принято решение о лишении этих стран членства в организации.

«Страны, которые пренебрегают нормами международного права, пытаются уничтожить независимые государства и убивают людей, не имеют права быть в составе влиятельных международных организаций», - добавил Гетманцев.

Внутриевропейская организация налоговых администраций (ІОТА)

Международная организация, задача которой заключается в обеспечении сотрудничества между налоговыми администрациями в европейском регионе и в поддержке их развития в соответствии с индивидуальными потребностями каждой администрации.

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