Глава комитета по разведке Сената США: Пригожин находится в гостинице Минска, в которой нет окон 12 28.06.2023, 19:16

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнера» боится покушения.

Владелец российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин живет в Минске в комнате без окон. Об этом рассказал глава сенатского комитета США по разведке Марк Уорнер 26 июня в комментарии MSNBC.

«Согласно сообщениям, Пригожин находится в одной из немногих гостиниц Минска, в которой нет окон. Это показывает его образ мыслей с точки зрения его отношений с Путиным на данный момент», — заявил Уорнер.

Сенатор напомнил, что в последние полтора года некоторые российские официальные лица впали в немилость у Путина, после чего «таинственным образом выпали из окна с пятого, шестого, седьмого этажа».

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