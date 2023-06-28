Глава комитета по разведке Сената США: Пригожин находится в гостинице Минска, в которой нет окон

Глава комитета по разведке Сената США: Пригожин находится в гостинице Минска, в которой нет окон12
- 28.06.2023, 19:16
- 6,772
Глава ЧВК «Вагнера» боится покушения.
Владелец российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин живет в Минске в комнате без окон. Об этом рассказал глава сенатского комитета США по разведке Марк Уорнер 26 июня в комментарии MSNBC.
«Согласно сообщениям, Пригожин находится в одной из немногих гостиниц Минска, в которой нет окон. Это показывает его образ мыслей с точки зрения его отношений с Путиным на данный момент», — заявил Уорнер.
Сенатор напомнил, что в последние полтора года некоторые российские официальные лица впали в немилость у Путина, после чего «таинственным образом выпали из окна с пятого, шестого, седьмого этажа».