Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру зенитчиков, которые сбили 13 «Кинжалов» 4 28.06.2023, 19:19

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Награду вручили в зале Верховной Рады во время выступления по случаю Дня Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Центр» Сергею Яременко. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 28 июня.

Награду Яременко Зеленский вручил в зале Верховной Рады во время выступления по случаю Дня Конституции Украины.

В командовании отметили, что зенитчики под командованием Яременко (позывной Гранит) «выдержали безумные воздушные атаки на Киев в мае – июне, не позволив ни одной из более чем 200 целей точно поразить объекты», а также уничтожили уже 13 аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал». Пресс-центр добавил, что они освоили современные зенитные ракетные комплексы разных производителей и «обошли теорию вероятности, все чаще показывая 100-процентный результат».

«Отличных результатов удается достичь как, конечно, благодаря вооружению, так и прежде всего – мастерству зенитчиков, практически никогда не действующих шаблонно. Наши люди обладают действительно бесценным опытом, и я совсем не преувеличиваю. Уверен, что мы изложим его в книгах, которые будет изучать новое поколение зенитчиков. Благодаря целому комплексу мер введения в заблуждение противника, постоянному изменению позиций, разным тактическим приемам нам удалось обойти систему теории вероятности», – сказал Яременко.

Он добавил, что украинская система ПВО сейчас и год назад – это «кардинально разные вещи».

«Уверен, что все «наследие СССР» будет постепенно становиться историей, а бригада полностью перевооружится современной техникой», – заявил командир.

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