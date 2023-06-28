Футболистка с миллионом подписчиков в инстаграме покидает Беларусь 3 28.06.2023, 19:34

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Патриция Ламанна

Девушка из Канады прибыла в нашу страну три месяца назад.

Канадская футболистка Патриция Ламанна сегодня играет последний матч за клуб «Минск», после чего покинет Беларусь, пишет «Наша Ніва».

Девушка прибыла в нашу страну три месяца назад. 25-летняя спортсменка имеет более миллиона подписчиков в инстаграме.

За три месяца в белорусской команде Патриция Ламанна забила десять голов. Причем четыре из них — в матче с «Бобруйчанкой», который закончился победой «Минска» со счетом 13:0. Кстати, после матча футболистка рассказывала, что перед этой игрой она голодала не по своей воле: «Мне не давали еду в тот день. Мне пришлось находить свои внутренние резервы, чтобы играть на высоком уровне. Каким-то образом я смогла мысленно задействовать высшую физическую силу. Я молилась о ней и чуть не потеряла сознание».

За время, проведенное в Беларуси, футболистка успела попасть на экскурсию по Минскому тракторному заводу. В инстаграме она поделилась впечатлениями: “ Какой незабываемый опыт. Рассматриваю это как возможность узнать, как был сделан первый ламборгини».

Кстати, канадка подписала контракт с «Минском» на год, но пробыла только три месяца. Возможно, ее не устроили условия. Как писала «Трибуна», девушке не разрешили жить на базе клуба, и ей пришлось арендовать квартиру за собственные деньги. Банковские карточки Ламанны в Беларуси не работали, да и зарплату в 900 рублей девушке платили не полностью.

Теперь в аккаунте футболистки вместо красно-зеленого флажка появился польский, хотя название нового клуба там не указано.

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