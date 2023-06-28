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Байден: Путин проигрывает войну, он слабеет, стал изгоем во всем мире

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  • 28.06.2023, 19:35
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Байден: Путин проигрывает войну, он слабеет, стал изгоем во всем мире
Джо Байден

Президент США прокомментировал мятеж Пригожина.

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин «однозначно» ослаб после попытки мятежа частной военной компании «Вагнер».

Об этом Байден сказал во время встречи с журналистами в среду, отвечая на вопрос CNN, сообщает «Европейская правда».

Президент США сначала заявил, что ему «трудно сказать», действительно ли пошатнулись позиции Путина после попытки мятежа, «но он явно проигрывает войну” .

«Он проигрывает войну в своей стране. Он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония», – добавил Байден.

На повторный вопрос, слабее ли Путин сегодня, если сравнить с прошлой неделей, Байден ответил: «Знаю, что это так».

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