В Беларуси нашелся гражданин Эритреи, которого родственники искали 5 лет 2 28.06.2023, 19:41

1,938

Мужчина длительное время находился в изоляторе временного содержания.

В Беларуси милиция помогла гражданину Эритреи найти родственников в Германии, которые искали его на протяжении 5 лет. Подробности озвучили в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что гражданин Эритреи, который нелегально находился на территории Беларуси, был задержан в 2022 году. По словам инспектора ОГиМ Ленинского РОВД капитана милиции Юлии Савоняка, он представлялся марокканцем, в надежде на то, что его быстро отпустят. Она добавила, что мужчина длительное время находился в изоляторе временного содержания пока не признался, что он является выходцем из Эритреи, а его родственники проживают в Германии.

Представитель ведомства сказала, что мужчина последние месяцы был в больнице по причине того, что у него выявили ряд серьезных заболеваний. Она уточнила:

- Вместе с тем через консульство Беларуси в Германии нам удалось отыскать его близких.

Выяснилось, что он ушел из дома 5 лет назад, был объявлен в розыск, но найти мужчину не смогли. По ее словам, Беларусь держала связь с послом Эритреи в Германии, а также братом мужчины, который не так давно приехал в Гродно. Мужчины вместе поехали в Минск за визой.

- Вскоре иностранец сможет вернуться на родину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».