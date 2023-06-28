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Гаишники Ростовской области собирали взятки в день мятежа Пригожина

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  • 28.06.2023, 19:46
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Гаишники Ростовской области собирали взятки в день мятежа Пригожина

Они брали деньги за проезд по закрытым дорогам.

Волонтеры из Омска обвинили ДПС Ростовской области во взятках в день мятежа. Они заявили, что инспекторы за деньги открыли им проезд по перекрытой трассе в районе Морозовска.

Как заявил представитель волонтерского движения Омска, в ночь на 25 июня они проезжали через Ростовскую область с грузом гуманитарной помощи для бойцов СВО.

В Морозовске на посту ДПС волонтеров отказались пропускать, предложив объезд через Волгоград и Краснодарский край — в общей сложности полторы тысячи километров.

- За проезд трех машин УАЗ правоохранители попросили две тысячи рублей. Они объяснили это тем, что якобы трасса перекрыта и если надо побыстрее приехать, то придется платить деньги, - приводит слова волонтера издание RostovGazeta.

Дороги Ростовской области были перекрыты больше суток — с ночи 24 июня до середины дня 25-го. В ночь, о которой говорят волонтеры, по магистралям как раз могла возвращаться в полевые лагеря колонна ЧВК «Вагнер» из Ростова.

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