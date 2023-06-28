«К Новому году начальство вручало конфеты и 100 евро» 28.06.2023, 19:54

1,046

Сварщик из Барановичей рассказал, как работает и сколько получает за границей.

Житель Барановичей Артур — высококвалифицированный сварщик со стажем. Уже много лет он работает по специальности на зарубежные фирмы, совершенствуя свои навыки и путешествуя по миру. Парень рассказал изданию Bar24 о том, почему пришлось уехать за границу, чем работа сварщика там отличается от работы в Беларуси и сколько он может получать.

Артуру 36 лет. По образованию он сварщик и уже много лет успешно работает по специальности, хотя в профессию попал, можно сказать, случайно.

— Знаю, многих отпугивают подобные профессии, как, в принципе, и меня перед поступлением в лицей машиностроения № 118. Я пошел обучаться этой специальности по рекомендации отца: он считал эту работу очень перспективной. Забегая вперед, отмечу, что нисколько не жалею о своем выборе, — рассказывает парень.

Окончив лицей в 2005 году, Артур принялся искать работу по специальности в Барановичах. Это оказалось непросто, ведь «опыта практически не было», а в лицее было много теории, но мало практики.

«Условия проживания были просто катастрофическими»

Первым местом работы Артура стало одно из коммунальных предприятий Барановичей. Он проработал там полтора года, но был скорее разнорабочим, чем сварщиком. Парень ушел на завод, где наконец смог значительно «прокачать» свои умения в сварке. Но и тут не повезло — ударил финансовый кризис. Перед парнем встал выбор: продолжить работать на заводе за зарплату, которой едва хватало на повседневные нужды, уходить из профессии либо искать работу за пределами Барановичей. Он выбрал третье.

— По совету знакомых я поехал работать на стройку в Россию. Это была невероятно сложная работа без выходных, вспоминать страшно, — рассказывает Артур. — Условия проживания были просто катастрофическими: антисанитария, регулярные пьянки среди работников… Работал, стиснув зубы, просто чтобы получить заветную зарплату.

В таком темпе он выдержал полтора месяца, а затем вернулся в Барановичи.

— Домой я привез около 1500 долларов. Немалая сумма для 2008 года. Но, продолжив работать там, я бы мог запросто угробить свое здоровье. Да и жить в таких условиях не хотел, — рассказывает Артур.

В Беларуси сварщик сменил еще пару мест работы. Но каждый раз, получая зарплату в 500−700 рублей, он думал о том, что нужно что-то менять.

— Я понимал, что, будучи сварщиком, можно зарабатывать хорошие деньги. Но, как показывала практика на тот момент, не в Беларуси. И я принял решение отправиться на заработки в Европу, — рассказывает парень.

«Разница в зарплате была ощутимой»

В интернете Артур нашел объявление о том, что в одну из польских компаний требуются сварщики.

— Я решил попробовать. Связался с работодателями, и уже через несколько недель мне прислали приглашение на работу, — вспоминает барановичанин.

Парень отправился в Познань и уже на следующий день после приезда приступил к работе. Она, по его словам, оказалась несложной: нужно было варить контейнеры для автомобильных шин.

Рабочий день длился 12 часов с часовым перерывом на обед. Условия труда в Польше приятно удивили сварщика. Работники трудились на фирменном оборудовании, им предоставлялись качественная униформа, просторное жилье и бесплатная еда.

Разница в оплате труда также оказалась ощутимой: если в Барановичах зарплата Артура составляла около 700 рублей, то в Польше она стартовала от 1100 евро.

Единственным минусом в работе сварщика в Польше для Артура оказался языковой барьер.

— Постепенно я научился понимать язык, разговаривать. Для меня все было ново и интересно, — рассказывает парень.

«Летом в жаркую погоду раздавали мороженое»

Проработав в польской фирме полтора года, Артур заметно вырос как специалист. И когда от коллег узнал, что в других странах Европы сварщик может зарабатывать еще больше, понял, что пора двигаться дальше.

— Думаю, в тот момент я осознал, что моя работа может быть не только хорошим способом заработка, но и отличной возможностью путешествовать, — рассказывает Артур.

Парень связался с очередной фирмой и спустя несколько месяцев уже трудился в Германии. Условия там тоже оказались хорошими.

— В Германии моя зарплата выросла на 400 евро. Также полагались различные премии и приятные бонусы. К примеру, к Новому году начальство вручало каждому сотруднику конфеты и 100 евро, а летом в жаркую погоду раздавали мороженое, — рассказывает он. — Спустя год работы мне снова захотелось сменить локацию. Стало банально интересно работать в разных странах. К тому же, работая на различных производствах, я совершенствовал свои навыки, становясь более опытным сварщиком.

С начала 2022 года Артур работает на новом заводе в Нидерландах, куда его пригласили как специалиста сотрудники польской фирмы. Парень живет в живописном городе недалеко от Северного моря.

— Суть моей работы на данный момент — сварка металлических контейнеров. Я работаю по 10 часов в день 5 дней в неделю. По желанию могу работать и по субботам, соответственно, повышая уровень зарплаты. У нас отличное жилье с видом на озеро, со мной работают ребята из Беларуси, с которыми мы часто путешествуем по стране, — рассказывает Артур.

Артур признается: он рад тому, что осмелился рискнуть и попробовал свои силы за пределами Беларуси. И считает, что «не важно, сколько мест работы ты сменил, важно, приносит ли тебе это удовольствие».

— Франция, Финляндия, Эстония… Раньше я и представить не мог, что буду посещать эти страны, занимаясь при этом тем, что мне действительно нравится, — отмечает парень. — Да, я бы мог остаться в Беларуси, работать на заводе в Барановичах, где до сих пор зарплаты не всегда доходят до 1000 рублей. Но я получаю в разы больше, работая по специальности, путешествую по миру и наслаждаюсь этим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».