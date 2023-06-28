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В четверг в Беларуси обещают дожди

  • 28.06.2023, 20:10
В четверг в Беларуси обещают дожди

Будет до +25 градусов.

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 29 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем при грозах порывы усилятся до 14 м/с, местами — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-16 градусов, а днем будет колебаться от плюс 18 градусов по востоку до плюс 25 по западу.

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