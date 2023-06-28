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Губернатор Ивановской области РФ подтвердил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-22

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  • 28.06.2023, 20:12
Губернатор Ивановской области РФ подтвердил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-22

Он не уточнил, сколько военнослужащих находилось на борту.

Власти Ивановской области подтвердили, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в регионе.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — заявил губернатор области Станислав Воскресенский.

Губернатор не уточнил, сколько военнослужащих находились на борту, и не назвал их имен.

Сбитый Ил-22 — модификация турбовинтового лайнера Ил-18, оборудованная различными системами связи для управления войсками. Такие самолеты используются в том числе в качестве ретрансляторов для передачи команд самолетам и вертолетам, действующим на сверхмалых высотах. Летный экипаж самолета обычно состоит из пяти человек, а также от двух до четырех операторов связи.

Накануне близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что на борту Ил-22 находились восемь человек. «Военкор» Ирина Куксенкова сообщала о десяти погибших членах экипажа.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погибли два пилота вертолета Ка-52.

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