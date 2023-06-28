Губернатор Ивановской области РФ подтвердил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-22

Губернатор Ивановской области РФ подтвердил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-221
- 28.06.2023, 20:12
Он не уточнил, сколько военнослужащих находилось на борту.
Власти Ивановской области подтвердили, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в регионе.
«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — заявил губернатор области Станислав Воскресенский.
Губернатор не уточнил, сколько военнослужащих находились на борту, и не назвал их имен.
Сбитый Ил-22 — модификация турбовинтового лайнера Ил-18, оборудованная различными системами связи для управления войсками. Такие самолеты используются в том числе в качестве ретрансляторов для передачи команд самолетам и вертолетам, действующим на сверхмалых высотах. Летный экипаж самолета обычно состоит из пяти человек, а также от двух до четырех операторов связи.
Накануне близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что на борту Ил-22 находились восемь человек. «Военкор» Ирина Куксенкова сообщала о десяти погибших членах экипажа.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнера» погибли два пилота вертолета Ка-52.