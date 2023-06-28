Volkswagen на М1 вылетел с трассы в подземный переход и сбил маму с дочерью

Volkswagen на М1 вылетел с трассы в подземный переход и сбил маму с дочерью14
- 28.06.2023, 20:24
- 11,044
Они погибли.
Вечером 28 июня в Дзержинском районе легковушка насмерть сбила двух пешеходов, сообщает МВД.
ДТП произошло около 17.40. По данным ГАИ, 34-летний житель Барановичей ехал на Volkswagen по автодороге М1. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобилем, съехал в подземный переход, где сбил двух женщин-пешеходов.
67-летняя мать и 42-летняя дочь погибли.