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Volkswagen на М1 вылетел с трассы в подземный переход и сбил маму с дочерью

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  • 28.06.2023, 20:24
  • 11,044
Volkswagen на М1 вылетел с трассы в подземный переход и сбил маму с дочерью

Они погибли.

Вечером 28 июня в Дзержинском районе легковушка насмерть сбила двух пешеходов, сообщает МВД.

ДТП произошло около 17.40. По данным ГАИ, 34-летний житель Барановичей ехал на Volkswagen по автодороге М1. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобилем, съехал в подземный переход, где сбил двух женщин-пешеходов.

67-летняя мать и 42-летняя дочь погибли.

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