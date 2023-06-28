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Экс-глава МИД Британии призвала готовиться к крушению режима Путина

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  • 28.06.2023, 20:35
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Экс-глава МИД Британии призвала готовиться к крушению режима Путина

Лиз Трасс призвала правительство Британии разработать план на этот случай.

Предыдущий премьер-министр и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала правительство разработать план на случай краха режима Владимира Путина в России. Об этом пишет Sky News.

«Мы и наши союзники — в том числе украинцы, в том числе поляки, в том числе страны Балтии — должны убедиться, что у нас есть план на случай взрыва России», — заявила она, выступая в Палате общин.

Ранее министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли назвал мятеж в минувшие выходные «беспрецедентным вызовом власти президента Путина». По его словам, мятеж ЧВК «Вагнер» свидетельствует о том, что «в российской поддержке войны появляются трещины». Однако он обратил внимание, что конфликт наемников и Минобороны РФ — это внутренняя проблема России. С этим утверждением согласился и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовить стратегию на случай нестабильности в России. По его словам, военный мятеж, который устроил глава «Вагнера» Евгений Пригожин, показал, что война в Украине подрывает российскую власть.

«Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим. Все будут проводить анализ возможных сценариев развития ситуации», — сказал он в понедельник по итогам заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕC.

О слабости режима Путина, которую выявил мятеж Пригожина, высказались и другие западные официальные лица. События 24 июня показали «трещины» в внутренней политике России, заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, срыв попытки мятежа во главе с Евгением Пригожиным принесет «всевозможные вызовы», на которые придется ответить в скором времени Путину. «Я не думаю, что мы видели финальный акт», — отметил американский чиновник. Президент США Джо Байден добавил, что следил за событиями в России вместе с командой по национальной безопасности и обсуждал по зуму с ключевыми союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России показала хрупкость режима Путина.

Попытка вооруженного мятежа показывает разногласия, существующие в России, и хрупкость как ее вооруженных, так и вспомогательных сил, сказал президент Франции Эммануэль Макрон газете Provence. «Все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — подчеркнул он.

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