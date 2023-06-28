Видеофакт: белорус везет на прицепе алабая в огромном вольере 9 28.06.2023, 20:45

8,204

Такого вы еще не видели.

Белорус купил в Лиде собаку породы алабай и решил отвезти ее домой вместе с будкой в огромном вольере. Видео необычной транспортировки своего нового питомца владелец собаки опубликовал 28 июня в YouTube.

В ролике видно, как по трассе М6 едет Mercedes с прицепом, на котором установлен огромный вольер с алабаем.

— Купил в Лиде своего друга, азиатскую овчарку, Алабая. Транспортируем домой в Мосты. Зовут Байрон. Везем вместе с вольером, для общей безопасности. Байрон ведет себя достойно, стоит, смотрит вперед, наслаждается природой, — рассказал в ролике новый хозяин собаки.

Мужчина уточнил, что собаку везет домой вместе с вольером «для общей безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».