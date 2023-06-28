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Какую роль могут сыграть «нацбатальоны» в будущих конфликтах на территории России?

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  • 28.06.2023, 21:00
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Какую роль могут сыграть «нацбатальоны» в будущих конфликтах на территории России?
Тренировка дивизиона имени Мугина Нагаева, Башкортостан, 24 мая 2023 года

Мятеж — это шанс на провозглашение новых государств.

Вооруженный мятеж против российского Министерства обороны, организованный ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в ночь с 23 на 24 июня, вызвал активные обсуждения в среде региональных и национальных активистов России. Некоторые из них посчитали, что мятеж — это шанс на провозглашение новых государств. «Idel.Реалии» обратились за комментариями к трем представителям национальных движений и двум независимым экспертам, чтобы узнать их мнения и прогнозы о дальнейшем развитии событий и конкретно о той роли, которую региональные и этнизированные вооруженные формирования могут сыграть в будущих конфронтациях внутри России.

Среди сторонников независимости различных субъектов нынешней федерации давно популярен тезис о том, что шанс на провозглашение новых государств появится тогда, когда ослабнут федеральные структуры и состоится так называемый «раскол элит». Многие активисты, эксперты и блогеры расценили захват административных и военных объектов Ростова-на-Дону и Воронежа и марш участников ЧВК на Москву как начало этих процессов, что вызвало ряд дискуссий об окне возможностей, которое они могут открыть для сторонников самоопределения народов и регионов.

Ранее обсуждения сценариев распада России через вооруженный мятеж не раз затрагивали тему национальных батальонов, которые были сформированы руководством нескольких российских республик для участия в войне в Украине. Так, оппозиционный политик Михаил Ходорковский, выступающий против распада федерации, называл эти формирования «зародышами сепаратистских вооруженных формирований».

Руслан Габбасов, основатель «Башкирского национального политического центра» и президент Лиги свободных наций

— На мой взгляд, военнослужащие действующей российской армии могут присоединиться к мятежу только в том случае, если получат такой приказ от командования. Надо понимать, что чеченский «Ахмат», который подчиняется лично Рамзану Кадырову, это такое историческое исключение. Башкортостанские именные батальоны, «Ватан», татарстанские «Алга» и «Тимер» и прочие функционируют иначе — они расквартированы в обыкновенных военных частях, встроены в систему общероссийских военных структур, подчиняются каким-то дивизиям, полкам.

Руслан Габбасов

На данный момент у нас нет оснований считать, что республиканские батальоны как цельные структуры станут организовано исполнять волю региональных властей или еще каких-то невоенных и нефедеральных лидеров. Даже если допустить, что Хабиров попробует им что-то приказать, вряд ли они смогут это выполнить без согласования с Министерством обороны.

При этом, конечно, ситуация может измениться. Канал «Комитет башкирского сопротивления» опубликовал сообщение на башкирском языке от некой группы солдат, которые на данный момент находятся в Украине в составе российских войск. Авторы сообщения утверждают, что они выступают за независимость Башкортостана и готовы за нее бороться.

Если в Москве начнется грызня за власть, Кремль падет или Москва с Петербургом станут конфликтовать, тогда будет другое дело, настанет удачный момент для объявления независимости регионов. В ситуации подобного разброда по крайней мере какая-то часть республиканских батальонов сможет покинуть структуры ВС РФ самовольно и выступить за свои национальные интересы. Сейчас об этом рано говорить — ситуация накалилась, но пока что совсем не в нашу сторону: разборки идут между группами, которые в равной степени не заинтересованы в независимости регионов. Если в будущем это изменится и ситуация станет объективно благоприятной для достижений наших целей, я вполне допускаю, что в том числе и башкирские солдаты, служащие в ВС РФ, вернутся в родной регион и встанут на защиту его свободы.

Денис Соколов, координатор вооруженного сопротивления в «Гражданском совете»

— Никакой роли национальных и региональных «добробатов» в составе Вооруженных Сил Российской Федерации в будущем развитии событий я не вижу. Вижу только роль тех национальных батальонов, которые сражаются против режима на стороне Украины. Они — это будущий политический класс своих регионов, а возможно, и государств — это покажут время и люди. Если будут люди, готовые реализовать такие проекты, то будут и независимые республики.

Андрюс Алманис, исследователь, руководитель Института регионов России

Андрюс Алманис

— Любые национальные подразделения в составе ВС РФ вполне могут принять участие в разворачивающейся ситуации — как на стороне «вагнеровцев», так и выбрать путь борьбы за независимость своего региона. Для больших событий иногда достаточно совсем небольшой причины — это общеизвестный эффект снежного кома. Путинский режим уже очевидно показал свою слабину и несостоятельность, это начали понимать даже самые заядлые «ватники». Нынешнее временное отступление пригожинских формирований от Москвы — это лишь временный тактический момент, и даже в случае непродолжения этой истории ящик Пандоры уже открыт.

Слова Ходорковского о том, что республиканские формирования создают угрозу сепаратизма, по сути верны. Только я бы не назвал это сепаратизмом — это стремление народов обрести свои независимые государства, на что они имеют полное право. Если кто-нибудь сегодня еще утверждает, будто в большинстве российских регионах нет тяги к созданию независимых государств, то он глубоко ошибается — такое стремление существует, просто в нынешних условиях репрессий оно, за редкими исключениями, не может проявляться публично. Когда режим ослабеет (кажется, это происходит именно сейчас), а затем и рухнет, парад суверенитетов начнется как эффект домино, и никто не будет в силах остановить это натуральное течение истории и волю народов.

Национальные батальоны, пока еще входящие в состав ВС РФ, без всякого сомнения, могут выступить на стороне своих национальных интересов против центральной власти. Временный альянс с Пригожиным в таком случае возможен — это в чем-то даже напоминает политику союзников во время Второй мировой войны, когда они были вынуждены в борьбе против нацистской Германии взаимодействовать с СССР. Черчилль тогда даже сказал, что готов заключить союз с самим дьяволом, если этот союз будет направлен против Гитлера. Все прекрасно понимали, что дьявол — это Сталин.

Вот и сейчас, чисто по тактическим причинам, если это послужит достижению целей самоопределения, можно временно взаимодействовать с Пригожиным. Просто надо иметь в виду, что такой тип, как он, обманет и даже нападет при любой возможности. Такие «альянсы» могут быть лишь временными, и в таком случае надо действовать с большой осторожностью. Все же понимают, что хрен редьки не слаще, и в конце концов под международный трибунал за свои преступления попадут и Путин, и Пригожин, и все остальные «рашистские» преступники, если, конечно, до этого трибунала доживут.

Путинский режим вчера дал большую трещину и продемонстрировал ее всему миру. Процесс освобождения народов и становления новых независимых и, очень надеюсь, демократических государств неизбежен. Правда, большинство политиков на Западе этого еще не понимают или не хотят понять. А ведь помощь с их стороны очень нужна стремящимся к освобождению народам и регионам. Освобождение в любом случае произойдет, вопрос только в сроках и цене, которую за него заплатят люди и народы. Гораздо эффективнее и справедливее было бы уже сейчас содействовать движениям независимости, к чему я и призываю политиков. Знаменитый литовский поэт начала 20 века Майронис писал: «Не остановишь течения реки».

Аида Абдрахманова, член «Правительства независимого Татарстана» и Лиги свободных наций

Аида Абдрахманова

— Сейчас ситуация только разворачивается, делать прогнозы трудно. То, что вчера казалось невероятным, мы наблюдаем сегодня. Поэтому всё невозможное может быть возможным. «Алга» и «Тимер» — это оккупационные батальоны, которые сегодня к нам не имеют отношения. В то же время мы надеемся, что они одумаются и будут защищать независимость Татарстана. На сегодняшний день уже есть татары-патриоты, которые воюют за независимость Украины, понимая, что победа Украины — это и наша победа, шанс обрести независимость.

Мы поддерживаем любой поход на Москву, так как это приведет к ослаблению московской власти над регионами и, возможно, к началу деколонизации России. Но даже при данной ситуации временный альянс с Пригожиным видится невозможным, ведь он ничего не говорит о независимости Татарстана и о своих планах на будущее. В любом случае этот вызов открывает глаза как коллаборантским властям в регионах и республиках, так и самому народу, демонстрирует слабость якобы сильного центра и Кремля.

Удар по репутации Кремля и ФСБ дает национальным республикам возможность действовать более решительно. У нас может получиться та же история, как со «второй армией мира», которой на самом деле не существовало. В такой ситуации как коллаборантским властям на территории Идель-Урала, так и самим народам этого региона необходимо очнуться от сна колониальной зависимости и сбросить оковы для обретения свободы!

Даавр Дорҗин, юрист, член Конгресса ойрат-калмыцкого народа

Даавр Дорҗин

— Я считаю, что национальные и региональные движения в эмиграции должны пристально наблюдать за ситуацией и возобновлять контакты с представителями местной и региональной власти, общение с жителями, которые остаются в наших регионах. Это то, что я всегда называл общенациональным диалогом, то есть попыткой найти консенсус касаемо судьбы наших регионов. Я допускаю, что некоторые могут выбрать путь «реальной федерализации», другие решат добиваться полной независимости. Мы, представители Конгресса ойрат-калмыцкого народа, еще в прошлом году выбрали путь создания собственного государства и продолжаем занимать эту позицию.

В сложившейся ситуации я прошу наших соотечественников помнить о том, что очень важно сохранить взаимопомощь и солидарность — от таких базовых вещей, как еда и вода, до создания народных милиций и обеспечения правопорядка. Надо понимать, что сейчас, в ситуации неразберихи и большого количества вооруженных людей, рассредотачивающихся по стране, неизбежен рост насилия, преступности, мародерства. В Калмыкии должны быть созданы силы самообороны, представители Конгресса уже работают над этим. Я думаю, что вскоре эти люди смогут участвовать в обеспечении мирного политического процесса в нашей республике.

Что касается исходов конфликта, это та ситуация, когда я болею за обе стороны: чем меньше национал-фашистов, тем лучше. Стычки между участниками группы «Вагнера» и формированиями российской армии приводят к уменьшению угрозы для наших национальных регионов. Грубо говоря, карательные экспедиции против нас будут менее вероятны, если потенциальные каратели исчерпают людской ресурс, воюя друг с другом.

Если говорить о региональных подразделения в составе ВС РФ, насколько мне известно, существует номерной батальон БАРС-4 в рамках проекта «Боевой армейский резерв страны», укомплектованный выходцами из Калмыкии, но о калмыцких «добробатах» с ярко выраженной национальной тематикой, как татарстанский «Алга», нам неизвестно. Калмыки, служащие в БАРС-4, воевали как минимум на херсонском направлении, это следует из некрологов.

В нынешней ситуации, я думаю, они будут смотреть на реакцию своих вышестоящих офицеров и плыть по течению. Я не вижу у них субъектности, по крайней мере, они пока ее не проявляют. Конечно, это малочисленное формирование, к тому же потрепанное войной. Я не думаю, что они будут играть ключевую роль в обрушении фронта или в событиях внутри России. Нам сейчас стоит наблюдать, ждать, болеть за обе стороны, беречь себя, своих близких и свое имущество.

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