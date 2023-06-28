Российский генерал Гурулев пообещал Пригожину «пулю в лоб» 9 28.06.2023, 21:11

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Андрей Гурулев

Депутат Госдумы обещает отомстить за погибших летчиков.

Депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» 25 июня заявил, что лично отомстит Пригожину за погибших в результате мятежа российских летчиков, и пообещал основателям ЧВК «Вагнера» «пулю в лоб».

«Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина, и для Уткина (один из основателей «Вагнера» - ред.), — заявил Гурулев.

Отметим, что Гурулев в 2014 году руководил операциями ЧВК «Вагнер». Теперь он обещает ликвидировать главу ЧВК.

Как сообщал Charter97.org, ЧВК «Вагнер» уничтожил за сутки похода не менее семи бортов ВКС РФ. Погибло более десяти российских военнослужащих.

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