Какие импортные товары исчезнут с полок белорусских магазинов 2 28.06.2023, 21:19

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Лукашенко ввел новые контрсанкции против «недружественных стран».

Правительство в третий раз продлило до конца года контрсанкции против «недружественных» стран, которые затрагивают импортные продукты. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

Правительство сохранило запрет на ввоз из «недружественных стран» яблок. Ввозить их можно будет только в июле.

Новый документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, вводит запрет на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков. Так решили «с учетом производства аналогичной продукции в нашей стране в достаточных объемах».

Продуктовое эмбарго продлили до 31 декабря 2023 года включительно.

Напомним, контрсанкции, запрещающие ввоз продуктов питания из так называемых недружественных стран, ввели 1 января 2022 года в ответ на ограничения Запада. После этого ограничения дважды продлевали. Изначально под запретом были мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль. Но постепенно некоторые продукты из него исключали. Среди них — абрикосы, вишня, черешня, нектарины, сливы, хурма.

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