Литва усилит разведку на границе с Беларусью 28.06.2023, 21:38

Об этом сообщил президент Литвы.

Литва усилит контрразведку на границе страны с Беларусью. Об этом 28 июня заявил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Украины Владимиром Зеленским. Конференцию опубликовала пресс-служба главы государства.

«Мы приняли соответствующие решения, мы усилим контрразведку, разведку нашей границы, будем поддерживать новые планы по защите границы и также будем прислушиваться к нашим партнерам и другим странам-членам НАТО», – сказал Науседа.

Так он прокомментировал перемещение сил признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

Науседа добавил, что ситуация из-за мятежа владельца российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина требует новых решений и мер, которые НАТО должна рассмотреть.

Об этом также говорил президент Польши Анджей Дуда. Он считает, что вопрос перемещения ЧВК «Вагнер» в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Он добавил, что граница Польши с Беларусью подвергается гибридным атакам почти два года.

«Польско-белорусская граница подвергается гибридной атаке уже практически два года, в связи с чем там все время, по сравнению с тем, что мы имели скорее до того, есть большое укрепление состояния безопасности этой границы. Во-первых, гораздо большие силы защищают польско-белорусскую границу. Там мы построили физический барьер, а также электронный барьер практически на всей границе», – сказал Дуда.

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