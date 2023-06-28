Залужный – Милли: Нам удалось перехватить стратегическую инициативу 28.06.2023, 21:47

ВСУ продолжают ведение наступательных действий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 28 июня, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Валерий Залужный в Telegram.

«Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение», - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

«Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне», - добавил главнокомандующий ВСУ.

Военные договорились и в дальнейшем оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.

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