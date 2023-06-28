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Белорусские ученые придумали ЗОЖ-мороженое

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  • 28.06.2023, 21:56
  • 1,668
Белорусские ученые придумали ЗОЖ-мороженое

В нем меньше жира и сахара.

Институт мясо-молочной промышленности разработал линейку низкоуглеводных и безлактозных молочных продуктов, пишет БелТА.

Ученые создали рецептурные составы мороженого, творожных масс и сырков с долей жира до 5% включительно, со сниженным на 30% содержанием сахара и заменой его на современные низкокалорийные подсластители — мальтит, эритрит и другие.

Разработаны также технологии производства низколактозных и безлактозных кефира, мороженого, сметаны, сливочного масла.

Когда продукты появятся в продаже, не сообщается.

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