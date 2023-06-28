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Литва ужесточила санкции против Беларуси и РФ

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  • 28.06.2023, 22:16
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Литва ужесточила санкции против Беларуси и РФ

В список попали более 50 товаров.

Правительство Литвы ужесточило санкции против России и Беларуси. Речь идет о транзите товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Об этом сообщает Министерство экономики и инноваций Литвы.

Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о внесении в Национальный список контролируемых товаров двойного назначения более пятидесяти позиций и подпозиций товаров двойного назначения.

Речь идет о товарах, которые экспортируются через территорию Литвы через Беларусь и Россию. В основном в страны Средней Азии и могут быть использованы при ведении боевых действий на территории Украины.

Министр экономики и инноваций Литвы Аустрине Армонайте заявила, что решение принято на основании данных, предоставленных Еврокомиссией. Они показывают, что экспорт подсанкционных товаров, которые, вероятно, будут использоваться как оружие в войне против Украины, в страны Центральной Азии значительно увеличился

Дополнительные товары двойного назначения внесены в Национальный контролируемый список товаров двойного назначения с целью борьбы со схемами уклонения от санкций, реализуемых через подведомственные компании, работающие в третьих странах.

«После того, как Евросоюз и его партнеры запретили экспорт военной техники и товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, страна-агрессор начала искать другие пути приобретения товаров, необходимых для производства вооружений, которые не относятся к военной технике, но могут быть использованы в производстве вооружения и военной техники», - сказала министр.

Этим постановлением Министерство экономики и инноваций обязуется уведомить Европейскую комиссию и государства-члены Европейского союза об установленном запрете на экспорт.

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