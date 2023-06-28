The Moscow Times: Источники в Минобороны РФ сообщают об аресте генерала Суровикина 9 28.06.2023, 22:03

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Сергей Суровикин

Замкомандующий объединенной группировкой российских войск в Украине был на стороне Пригожина?

Замкомандующего объединенной группировкой оккупационных российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника близких к аппарату Минобороны РФ. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

«Там история с ним была не «ОК». Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников.

«В руководстве сказали, что сегодня о нем будут новости. В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», — сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал «военкор» Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали еще 25 июня — на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнера» под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО «Лефортово».

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