закрыть
28 июня 2023, среда, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Moscow Times: Источники в Минобороны РФ сообщают об аресте генерала Суровикина

9
  • 28.06.2023, 22:03
  • 13,720
The Moscow Times: Источники в Минобороны РФ сообщают об аресте генерала Суровикина
Сергей Суровикин

Замкомандующий объединенной группировкой российских войск в Украине был на стороне Пригожина?

Замкомандующего объединенной группировкой оккупационных российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника близких к аппарату Минобороны РФ. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

«Там история с ним была не «ОК». Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников.

«В руководстве сказали, что сегодня о нем будут новости. В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», — сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал «военкор» Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали еще 25 июня — на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнера» под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО «Лефортово».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский