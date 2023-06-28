Видеофакт: участок М1 под Столбцами засыпало фруктами 28.06.2023, 22:11

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Произошло крупное ДТП с участием грузовиков.

ДТП с участием грузовиков произошло на 293-м км трассы М1 под Столбцами в районе бывшего платежного терминала, передает BG Media.

На опубликованных в телеграм-каналах видео можно заметить разбитые грузовики и разбросанные по дороге коробки с фруктами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

«В связи с несколькими ДТП, которые произошли на трассе М1 Брест — Минск — гр. Российской Федерации, на 297-м и 309-м км в направлении Бреста сейчас ограничена максимальная скорость движения транспортных средств», — сообщает «Мінская праўда» со ссылкой на ГАИ.

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