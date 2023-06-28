CNN: Спецслужбы РФ могли знать о бунте Пригожина и хотели, чтобы он увенчался успехом
- 28.06.2023, 22:23
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Есть некоторые намеки на это.
Российские спецслужбы или военные могли заранее знать о мятеже главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в РФ. Также они могли хотеть, чтобы он увенчался успехом.
Об этом сообщает CNN.
«Они могли знать, а могли и не говорить об этом, а знали и решили помочь этому достичь успеха. Есть некоторые намеки на это», - сказал сотрудник европейской разведки, пожелавший остаться анонимным.
В разведке считают, что событие заставило российского диктатора Владимира Путина потерять свой престиж. Допускается, что именно этого могли добиваться представители «Вагнера».
«Я бы не стал говорить о том, будут ли зачистки, но беспорядки, безусловно, есть, это подлило масла в огонь», - сказал представитель разведки.