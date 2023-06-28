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В Беларуси запретили продавать настольную игру «Монополия» с российскими городами

  • 28.06.2023, 22:31
  • 1,458
В Беларуси запретили продавать настольную игру «Монополия» с российскими городами

Из-за мелких букв на карточках.

В белорусских магазинах запретили продавать российское издание настольной игры «Монополия». Об этом сообщил 28 июня Госстандарт.

По заключению экспертов, товар не соответствует требованиям техрегламента по безопасности.

«Игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению они не представляли опасность для жизни и здоровья детей», — процитировали в ведомстве требование регулирующих документов.

В российской «Монополии» текст букв на игровых карточках был слишком мелким: от 1,70 мм до 1,85 мм при норме от 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет.

Ведомство запретило ввоз «настолки» в страну, а также постановило изъять товар из реализации.

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