Деньги закончились? 28.06.2023, 22:39

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Правительство РФ резко сократило траты бюджета после обвала сырьевых доходов.

Правительство России начало резко сокращать траты федерального бюджета после того, как сырьевые доходы обвалились вдвое и даже изменение механизма налогообложения нефти не смогло их приподнять, пишет The Moscow Times.

По состоянию на 27 мая Минфин потратил 14,547 трлн рублей, или 48% от годового плана, следует из данных системы «Электронный бюджет». Доходы при этом составили 10,66 трлн, или 40% от плана. Дефицит федеральной казны, таким образом, достиг 3,886 трлн рублей, или 134% от суммы, заложенной в закон о бюджете.

Данные о доходах правительства не учитывают июньские налоги, которые поступят в последних числах месяца, что может заметно снизить дефицит. Что касается расходов, то они резко сократились: в среднем в июне бюджет тратил деньги со скоростью 44 млрд рублей в день, подсчитали аналитики MMI. Это вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие пять месяцев — 88 млрд рублей.

«У Минфина то ли деньги закончились, то ли фантазия иссякла», — удивляются аналитики MMI.

Официальные данные по бюджету за июнь Минфин может опубликовать на следующей неделе. Статистика по итогам мая показала, что за пять месяцев федеральная казна собрала 9,818 трлн рублей налогов — на 19% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Нефтегазовые поступления рухнули вдвое — с 5,658 до 2,853 трлн рублей после того, как нефтяным компаниям пришлось ввести двузначные скидки для покупателей в Индии и Китае, а экспорт газа на ключевой, европейский рынок обвалился до уровней 1970-х годов.

Расходы при этом подскочили на 26%, до 13,229 трлн рублей, из которых почти треть — 3,9 трлн рублей — пришлось на секретные статьи. Объем закрытых трат федеральной казны подскочил на 3,5 трлн рублей, подсчитали эксперты Института Гайдара, то есть почти в 10 раз.

Исторически около 80% «закрытых» ассигнований уходит на финансирование армии и гособоронзаказа (статья «национальная оборона»), напоминает Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

Таким образом, секретные военные расходы к концу мая могли составить 3,1 трлн рублей. А с учетом открытых (884 млрд рублей) общие траты на армию и производство оружия к концу мая достигли почти 4 трлн рублей.

Это на 38% больше, чем федеральный бюджет выделил на социальное обеспечение населения (2,986 трлн рублей), втрое больше расходов на поддержку национальной экономики (1,269 трлн рублей) и почти в 6 раз выше ассигнований на образование и здравоохранение (примерно по 700 млрд рублей).

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