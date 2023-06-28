Наталья Пинчук: Белорусский народ не покорился, события 2020 года не забыты 28.06.2023, 22:54

Наталья Пинчук

Жена Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого выступила в Европарламенте.

В подкомитете по правам человека Европейского парламента 28 июня обсудили ситуацию с правами человека и политзаключенными в Беларуси. На обсуждение белорусских проблем пригласили Наталью Пинчук, жену политзаключенного основателя и председателя Правозащитного центра «Весна», лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, пишет «Радыё Свабода».

На слушаниях присутствовали около 20 евродепутатов, которые интересовались, как помочь белорусским политзаключенным и их семьям, высказывали предложения, как привлечь власти Беларуси к ответственности за пытки и другие нарушения прав человека. Звучали предложения, как сделать, чтобы институт опекунов белорусских политзаключенных из числа евродепутатов действовал эффективнее,

Наталья Пинчук, в частности, заявила:

«Если бы ситуация с правами человека в Беларуси была другой, если бы с 1995 года Лукашенко не удалось шаг за шагом их уничтожить — при молчаливом созерцании демократического мира, — может, не было бы сегодняшней трагедии украинского народа. Свободная и независимая европейская Беларусь просто сделала бы такие сценарии невозможными.

Ошибочно считать, что с режимом надо торговаться и «не загонять его в угол», так как иначе он, мол, сдаст Беларусь России. Ничто не мешало ему сделать демонстративный гуманитарный шаг (например, отпустить хронически больных, пожилых, многодетных). Но нет, вместо этого он только захватывает новых заложников, чтобы сеять страх. Ведь белорусский народ не покорился, события 2020 года не забыты».

Наталья Пинчук выразила надежду, что страны Европейского Союза, лидеры мира в отстаивании демократических ценностей, заставят международные организации, включая Красный Крест, выполнять свою миссию.

Пинчук заявила, что диктатура Лукашенко продолжает отбирать у белорусов право на идентичность:

«За 2020-2023 годы формально закрыты все без исключения независимые организации, занимающиеся возрождением национальной культуры. Заключены сотни педагогов, писателей, музыкантов и художников. За белорусский язык бьют в отделах милиции и преследуют в административных тюрьмах. Медиа, специализирующиеся на истории и культуре, объявлены «экстремистскими». Переписываются школьные учебники. Происходят чистки книг в библиотеках. Это признаки этноцида».

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