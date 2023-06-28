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Подавляющее большинство избирателей в США поддерживают военную помощь Украине

  • 28.06.2023, 23:07
Подавляющее большинство избирателей в США поддерживают военную помощь Украине

Опрос.

Сегодня 65% американцев поддерживают военную помощь Украине, хотя еще в мае аналогичный опрос показывал гораздо меньшую поддержку. Такие данные публикует Reuters.

Совместный опрос Reuters/Ipsos, проведенный 26-27 июня, показал, что 65% респондентов одобряют поставки американского оружия Украине – в мае такой же опрос показал уровень поддержки 46%. Избиратели США считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США намерение защищать интересы США и союзников.

Среди опрошенных 67% «с высокой вероятностью» поддержат кандидата в президенты США, который продолжит военную помощь Украине, а 73% — кандидата, который поддерживает активное участие США в НАТО.

Результаты опроса разделились по партийной принадлежности респондентов следующим образом:

- среди сторонников Демократической партии военную помощь Украине поддерживают 81%

- среди сторонников Республиканской партии – 56%

- среди «неангажированных» избирателей – 57%.

Агентство отмечает, что результаты опроса «обеспечивают более твердую поддержку» политики администрации президента Джо Байдена в отношении твердой поддержки Украины.

По мнению бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, «это определенно подкрепляет решение Байдена идти ва-банк», а также «приободряет» республиканское руководство нижней и верхней палат Конгресса.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos был проведен по всей стране, в нем приняли участие 1004 взрослых, в том числе 400 демократов и 383 республиканца. Интервал достоверности результатов составляет около 4%.

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