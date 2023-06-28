Обнуленная легитимность 1 Эль Мюрид

28.06.2023, 23:46

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Эль Мюрид

Чем больше Путин несет про мятеж, тем больше вопросов.

Я уже писал, что режим, задавив нелояльных ему граждан по критерию отношения к СВО, столкнулся с проблемой — кого терроризировать дальше? Все, кто явно был против — либо в тюрьмах, либо выброшены за границу, либо молчат. Какое-то время «щемили» тех, кто не явно «За», но это как-то несерьезно — слишком широкий диапазон, нет ясного критерия для террора.

Теперь, к счастью, критерий появился. И террор уже вот-вот обрушится на лояльную режиму часть по отношению её к Пригожину. Тот, кто высказывал ему явную симпатию, на этом этапе пойдет под нож. За оправдание экстремизма, к примеру.

Всякие военкоры, депутаты второго-третьего эшелона, пару-тройку чиновников. Ну, там прихватят, как обычно, десяток домохозяек. Плюс бдительные граждане начнут сигнализировать - а вот надысь сосед одобрительно высказывался о "Вагнере": однозначно, враг.

С оставшихся будут требовать безусловного осуждения Пригожина и клятвы верности обср…вшемуся лидеру нации, сбежавшему на целые сутки в неизвестном направлении.

В общем, месяца на два появится смысл всей террористической деятельности режима, и весь аппарат насилия будет увлеченно выискивать сторонников Пригожина по всем закоулкам. Потом, конечно, они тоже закончатся, и нужно будет искать, за что еще сажать. Но это будет потом, а так далеко уже давно никто не смотрит.

*

Начинается соревнование политологов разных калибров о «постмятежных» решениях власти. Дескать, это был серьезный сигнал, и теперь-то власть точно начнет и кадровые перестановки, и структурные перестройки, и пересмотрит функционал и критерии.

Все эти благие рассуждения не учитывают ключевую проблему: система находится на последнем издыхании. Что, кстати, мятеж и продемонстрировал. Она не может рисковать - она не в состоянии себя реформировать, так как это окончательно разрушит остатки даже того иллюзорного равновесия, в котором она пребывает.

Для того, чтобы заниматься самореформированием, система должна обладать ресурсом, достаточным как для проведения реформ, так и удержания устойчивости при их проведении. Но в том и проблема, что ресурса уже давно нет ни на что — только на имитацию устойчивости.

Если вынуть сейчас хотя бы камешек — посыпется всё. Поэтому основным мотивом действий и решений власти сейчас является хорошо известный принцип: «Если что-то работает, не трогай его!»

Система в состоянии катастрофы нереформируема изнутри даже теоретически - у нее для этого нет никаких ресурсов. Изменения системы возможны только извне через внешнее управление. Второй вариант — ее крах и сборка новой системы другими управленцами из обломков и остатков предыдущей. Других сценариев нет и быть не может.

*

Обнаружилась причина массового движа военных в Кремле. С крыльца Грановитой палаты царь-надёжа поблагодарил свое потешное стрелецкое войско в подавлении бунта.

Классическое награждение непричастных, теперь по плану наказание невиновных.

*

В свое время по схожему сюжету развивалась ситуация после неудачного переворота в Турции. Внезапно объявились те, кто в ходе событий спрятался и не отсвечивал, и принялись создавать миф о своем участии и неоценимом вкладе в ликвидацию мятежа. После чего становились в очередь за наградами.

Точно так же был создан миф о гюленизме и личном враге Эрдогана Гюлене, с которым они ранее были буквально неразлейвода. Теперь роль Гюлена отведена Пригожину, а в недалеком будущем любые связи с Пригожиным будут становиться составом преступления. В том числе и работа по найму, так что для «лахтинских ботов» сейчас наступают непростые времена — нужно срочно перекрашиваться и искать новых работодателей. Правда, по большей части там контингент не слишком интеллектуальный, так что для спецслужб массовость они точно обеспечат.

*

Чем больше Путин несет про мятеж, тем больше вопросов. Оказывается (хотя это, понятно, секрет полишинеля), на «Вагнер» бюджет потратил 86 млрд рублей только за прошедший год, а «собственник «Конкорда» (здесь Путин, как всегда, не смог произнести фамилию Пригожина и начал путано заменять его разными иносказаниями) заработал 80 млрд на бизнесе торговли питанием для армии.

Проще говоря — «Вагнер» - это целиком и полностью проект режима. И то, что он вышел из-под контроля — целиком и полностью провал именно режима. А всё остальное здесь — второстепенные обстоятельства. Вы создали - и вы проср..ли. И вот на этом моменте нужно останавливаться и давать объяснения: кто давал санкцию и кто проср..л.

Судя по всему, все вопросы - к главнокомандующему, но именно поэтому он столь долго и путано пытается отмазаться от не слишком почетной роли бездари и неумёхи

*

Теперь, кстати, можно будет с большим интересом наблюдать за достаточно уникальным процессом, как можно править огромной страной, обладая легитимностью, равной ровно нулю.

Даже среди вчерашних сторонников Путина вряд ли возможно найти того, кто его поддерживает после произошедшего. Сумасшедших в расчет брать, наверное, не стоит, да и велика ли радость — быть кумиром психопатов?

Что удалось Пригожину за те сутки — так это опустить главного в полный ноль. Правда, ценой собственного обнуления.

Нам, конечно, будут скармливать увлекательные истории про 90-процентные рейтинги, но в реальности 24 июня закончилось всё.

Теперь это может править страной исключительно силой оружия и насилием.

Возникает весьма удивительная история - в стране на сегодня нет ни одного человека, который мог бы претендовать на доверие сколь-либо значимой части населения. И это своего рода феномен.

*

Золотов заявил, что Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение. По сути, теперь Росгвардия будет выполнять роль заградотряда, хотя в целом и ранее ее ролью был контроль над возможными мятежами в вооруженных структурах. Однако противостоять полноценной армейской группировке со всем комплектом боевой техники и вооружений внутренние войска, конечно, не могут. Поэтому сейчас будут создавать вторую армию.

Режим реагирует в своем духе — вместо решения причины проблемы он будет пытаться купировать следствие.

С одной стороны, спецоперация показала, что армия крайне слаба, а потому ее нужно усиливать - и не аналогов не имеющими вооружениями, а оружием новых поколений. Равно как и обучать армию пользоваться и применять их, менять командование, менять военную доктрину.

Но теперь и Росгвардию нужно вооружать аналогичным образом, иначе как она сможет противостоять армии?

В итоге милитаризация страны идет по нарастающей, причем к ее устойчивости и развитию это не имеет ни малейшего отношения. Силовая машина сжирает всё в никуда. И всё для того, чтобы одно невзрачное существо продолжало сидеть на вершине в окружении таких же бездарей и никчём.

Эль Мюрид, telegram

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