В Хургаде убирают сетки, которые защищали туристов от акул 29.06.2023, 2:21

Ученые заявили, что сетки наоборот привлекают хищников.

На египетских курортах начали убирать сетку, которая защищает туристов от акул. Об этом сообщило местное издание Al-masry al-youm.

Власти прислушались к мнению ученых, которые заявили, что сетки наоборот привлекают хищников. Все дело в том, что защитные сооружения со временем обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. В результате водоросли привлекали рыб, а рыбы — акул.

В то же время власти усиливают защиту туристов другими методами. В частности, они устанавливают смотровые вышки, а также готовят катера со спасателями.

Напомним, в Египте 8 июня акула напала на россиянина, пока тот купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором видно, что мужчина пытался уплыть от акулы, но хищник тянул его под воду. Местные на лодке пытались помочь туристу, но было поздно. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись.

Это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом 2022 года акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии, а через сутки от нападения акулы погибла туристка из Румынии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».