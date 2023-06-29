Россиянин объяснил свою мотивацию идти на войну: Хочу купить курей и дачу
- 29.06.2023, 3:44
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В пропагандистской программе Соловьева вышло новое интервью с «настоящим патриотом» России. Там он рассказал, почему собирается взять оружие в руки и ехать в Украину убивать людей.
Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись рассказа россиянина.
«У меня нет ни семьи, ни детей, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову. Ну вот и все, заодно будем с ребятами жить на полевых условиях, кушать с одной ложки, пить с одной кружки. И будет все хорошо. Мы победим. Я хочу прийти живым здоровым, купить дачу, завести курей», - сказал россиянин.