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Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024

  • 29.06.2023, 4:59
Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024

ЧМ пройдет без Беларуси.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила состав групп на чемпионат мира 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Поединки пройдут в Праге и Остраве.

Составь группы:

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.

Чемпионом мира по хоккею в 2023 году стала сборная Канады, которая в финале победила Германию.

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