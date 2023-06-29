Сына президента Сербии Вучича задержали в Косово 29.06.2023, 7:42

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Его обвинили в провокации.

Сына сербского президента Александара Вучича Даниила остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с «антикосовской надписью».

Об этом пишет косовское издание RTV Dukađini.

Утверждается, что полицейские Косово задержали авто с сыном президента Сербии, который был одет в футболку с надписью «Сдаваться не вариант». Правоохранители попросили снять футболку, назвав надпись «провокационной».

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 28, 2023

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.

14 июня сообщалось, что Европейский Союз подготовил санкции против Косово за игнорирование правительством просьб о немедленных шагах для снижения напряжения на севере страны.

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