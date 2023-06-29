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ВСУ ликвидировали под Бахмутом замкомандира 11-й бригады РФ

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  • 29.06.2023, 7:47
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ВСУ ликвидировали под Бахмутом замкомандира 11-й бригады РФ

Высокопоставленный офицер отвечал за пропаганду среди российских десантников.

Под Бахмутом Силы обороны Украины ликвидировали российского подполковника Евгения Агафонова под позывным «Парус».

28 июня в городе Кузнецке (Пензенская область РФ) состоялись похороны высокопоставленного оккупанта.

О смерти военного сообщил украинский блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии.

Агафонов занимал пост заместителя командира 11-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Он был политруком оккупантов, то есть отвечал за пропаганду и часто светился в роликах Z-военкоров.

О смерти подполковника ВС РФ информации мало. Известно только то, что он лишился жизни 21 июня на Бахмутском направлении, где украинские войска активно контрнаступают, прорывая российскую оборону на флангах.

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