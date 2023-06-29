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Польша перебрасывает войска к границе с Беларусью

  • 29.06.2023, 8:00
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Польша перебрасывает войска к границе с Беларусью

Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил о новой ситуации на восточных рубежах страны.

После перемещения наемников из ЧВК «Вагнер» в Беларусь власти Польши решили укрепить свои границы, сообщает Bloomberg.

По оценкам правительства Польши, в Беларусь могут прибыть около 8000 бойцов «Вагнера», что может означать «новую фазу гибридной войны».

«У нас потенциально может возникнуть новая ситуация в Беларуси с присутствием Вагнера», — заявил вице-премьер Ярослав Качиньский на пресс-конференции в Варшаве в среду, передает Wprost.

«Ситуация опасна для Украины, а также потенциально опасна для Литвы и для нас», — сказал польский вице-премьер.

По словам Качиньского, Польша планирует увеличить военное присутствие на границе с Беларусью, а также построить там новые оборонительные сооружения. Летом прошлого года в республике завершили строительство стены, которая отделяет Польшу от Беларуси. Ее длина составила 186 километров — немногим меньше половины от протяженности совместной границы.

Ранее о переезде бойцов «Вагнера» в Беларусь высказался президент Польши Анджей Дуда. «Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим представить нашим союзникам», — сказал он (цитата по Polsat). Он призвал повысить эффективность оборонительных планов НАТО.

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