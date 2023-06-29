ВСУ выбили россиян с еще одного плацдарма на левом берегу Днепра под Херсоном 29.06.2023, 8:10

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Украинские военные наступают не только в районе Олешек.

ВСУ высадились не только на левом берегу Днепра в районе Олешек, но и ведут бои в районе Новой Каховки, сообщает dialog.ua

Российские СМИ сообщили, что 27 и 28 июня украинские защитники небольшой группой провели ряд разведывательных операций в районе Антоновского моста.

Аналитики из Института изучения войны озвучили главные события на Запорожском и Херсонском направлениях за прошедшие сутки.

Еще 27 июня российские военкоры заявили об ударах ВКС РФ по позициям ВСУ в районе Антоновского моста. Однако все эти удары пришлись в никуда.

Главная причина — возле Антоновского моста украинские защитники развернули систему «С-300».

Ряд российских блогеров просто уверен, что ВСУ концентрируют группу войск в районе моста, чтобы начать еще одно контрнаступление.

В районе Олешек расположены оккупанты из десантных войск. Сам же населенный пункт находится в 5 км от Антоновского моста.

Вчера, 28 июня, пропагандисты стали утверждать, что в районе Каховской ГЭС были слышны звуки стрельбы.

Продолжаются бои и на Запорожском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников в районе Ровнополя.

При этом российские военкоры заявляют, что ВСУ имеют успехи на линии Ровнополь — Старомайорское. Также украинские защитники продвинулись в сторону Приютного. Ведутся бои и на линии Пятихатки — Жеребрянка.

На этом участке фронта ВСУ противостоят оккупанты из 49-го мотострелкового полка, морпехи, добровольцы из «Судоплатова» и Северо-Осетинский батальон.

27 и 28 июня украинская артиллерия в очередной раз нанесла серию ударов по тыловым районам вражеской армии. Взрывы были слышны в районе Приморска и Каменки, а также и в самом Мелитополе.

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